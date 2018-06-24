|Мадонна показала себя в нетрезвом состоянии
|24.06.2018 16:18
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Мадонна посетила выставку в центре Филлипс, где было представлено множество творческих работ разных людей — в частности фотографов. На нескольких фотографиях была и Мадонна.
В начале мероприятия певица вела себя как подобает. Звезда вальяжно ходила, внимательно рассматривала экспонаты и попивала шампанское.
Но потом через некоторое время Мадонна поставила бокал на пол и начала вульгарно позировать прессе, сидеть на полу и кричать.
Фотографы были немного в недоумении, но у них не было выбора, как присоединится к звезде и сделать вид, что так было и задумано. Но представители медиа догадались в чем дело — и не стали фотографировать пьяную Мадонну. Следует отметить, что может быть Мадонна и была пьяна, но вела она себя дико и очень странно.
Журналисты отметили, что такой случай с Мадонной уже не впервые. Теперь сама певица ничего не комментирует и реже появляется на публике. Певица очень опозорила фотографов и организаторов. К сожалению, этот случай ей не забудут. Потому что все поняли, что этого не было в задумке.
Напомним, ранее писали о том, что Мадонна Мадонна одела полицейскую фуражку.