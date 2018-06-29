Египет закрыл на три дня КПП "Рафах" на границе с сектором Газа. Об этом со ссылкой на пресс-службу палестинской стороны КПП передает Анадолу, сообщает .

Египетские власти 29 июня приняли решение закрыть КПП на три дня, говорится в сообщении. КПП закрыт для перехода в обоих направлениях.

После начала израильской блокады сектора Газа КПП "Рефай" стал для палестинской стороны единственной связью с внешним миром.

На границе сектора Газа расположено семь КПП, шесть из которых контролирует Израиль.

Как сообщал израильский самолет и танк ударили по транспортному средству, принадлежащим группировке "ХАМАС", в то время, как из сектора Газа запустили ракеты на территорию Израиля.

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