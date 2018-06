"Мы выпустим этот чертов номер": подробности нападения на редацию The Capital Gazette. Мировые СМИ сообщают больше подробностей о трагедии, которая развернулась накануне в редакции газеты The Capital Gazette в городе Аннаполис (штат Мэриленд, США). В результате стрельбы здесь погибли пять человек, еще двое получили легкие ранения, вероятно, от осколков стекла. Как выяснилось, здание совершенно не охранялось и внутрь мог зайти любой желающий. Четверо погибли на месте, пятый сотрудник газеты скончался в больнице. "Вооруженный человек расстрелял несколько сотрудников нашего офиса, некоторые из них мертвы, - написал у себя в "Твиттере" один из сотрудников издания Фил Дэвис вскоре после начала нападения. - Стрелок вел огонь через стеклянную дверь офиса по многочисленным сотрудникам редакции. Больше ничего не скажу. Не хочу писать о тех, кто погиб. Это все ужасно". Полиция сообщила имена погибших. Это: * Роб Хаясен, заместитель главного редактора новостной службы; * Джеральд Фишман, редактор первой полосы; * Венди Винтерс, редактор отдела специальных публикаций; * Ребекка Смит, помощница в отделе продаж; * Джон Макнамара, штатный журналист издания. Подозреваемый задержан и допрошен - это 38-летний Джаррод В. Рамос, житель городка Лорел, штат Мэриленд. В его доме был проведен обыск. Подозреваемый, фото предоставлено: Anne Arundel Police У Рамоса существовал конфликт с изданием: в 2012 году он подал иск в защиту своей чести против издания, в котором в качестве ответчиков фигурировали, в частности, его главный редактор, на тот момент Томас Маркардт, и автор публикации Эрик Хартли. Рамос утверждал, что был оклеветан ими в материале от июля 2011 года. В статье сообщалось о предъявленных Рамосу уголовных обвинениях. Он обвинялся в домогательствах и угрозах, уточняет The Baltimore Sun. Автор публикации отмечает, что у молодого человека ранее не было приводов в полицию. Уголовное расследование началось после того, как Рамос подружился в "Фейсбуке" со своей бывшей одноклассницей, а затем стал проявлять по отношению к ней повышенное внимание. По его словам, та была единственной в классе, кто улыбался ему и здоровался с ним. Когда женщина отказала ему, Рамос разозлился и начал писать ей гадости и обижать ее в личной переписке. Затем он отправил письмо на ее работу в банк, требуя, чтобы ту уволили с ее должности. Судья признал его виновным в домогательствах, назвал его поведение "довольно странным" и приговорил его к трем месяцам тюремного заключения условно. Рамос проиграл дело против The Capital Gazette в 2015 году. Его иск отклонил и апелляционный суд. По словам его тети, Джаррод Рамос был приятным и воспитанным человеком, но несколько лет назад перестал появляться на семейных праздниках и отдалился от родственников. После того как Рамос не смог через суд добиться справедливости, как он ее видел, он задумал набег и долго к нему готовился. По словам шерифа округа Уильяма Крампфа, подозреваемый часто озвучивал угрозы в адрес редакции и ее сотрудников через соцсети. Он завел себе аккаунт в "Твиттере", в котором периодически писал угрозы и комментировал текущие события - в том числе, расстрел редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года. Бывший главный редактор газеты Томас Маркардт признает, что опасался Рамоса и боялся, что тот в какой-то ммент может перейти от слов к действиям. Его худшие опасения оправдались. В четверг, 28 июня, примерно в 14:40 по местному времени, Рамос без помех вошел в здание редакции, бросил внутрь несколько дымовых гранат, а затем принялся расстреливать сотрудников офиса из дробовика, отмечает NBC. По словам представителей полиции, стрелок не искал конкретных людей, а стрелял во всех на своем пути, скорее стремясь "наказать систему", отмечает CNN. Первое сообщение о стрельбе в редакции появилось в "Твиттере" у журналиста-стажера Энтони Мессенджера: "Стрелок в действии по адресу 888 Bestgate. Пожалуйста, помогите нам". Позже появились и другие свидетельства. "Нет ничего страшнее, чем слышать, как рядом с тобой убивают людей, а ты прячешься под своим столом и слышишь, как стрелок рядом с тобой перезаряжает свое оружие", - написал Фил Дэвис. Когда на место прибыл спецназ полиции, а это произошло очень быстро, "всего за 60 секунд", Рамос сдался, не оказывая сопротивления. В момент задержания он прятался под одним из столов в редакции, сообщает CNN. Злоумышенник умышленно искалечил себе пальцы, чтобы у него нельзя было взять отпечатков для опознания. При себе у него не было документов. Его смогли опознать при помощи компьютерной программы, распознающей лица. Дональд Трамп был поставлен в известность об инциденте. Он опубликовал слова соболезнования в "Твиттере". "Сегодня The Capital Gazette потеряла пятерых членов своей семьи, - отмечается на официальном канале издания в "Твиттере". - Мы опубликуем здесь истории жизни всех пятерых ярких и замечательных людей". "Мы выпустим этот чертов номер", опубликовали позже здесь же редакторы The Capital Gazette. Разумеется, на главной странице - материал об убийстве их коллег. The Capital Gazette - одна из старейших американских ежедневных газет. Она была основана в 1884 году, но тогда называлась Evening Capital (получила свое современное название в 1981 году). При этом издательство, выпускающее ее, существует с 1727 года. Тогда оно начало выпуск еженедельника The Maryland Gazette.



