Состоявшийся 21 июня разговор президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, скорее только, говорит о том, что Москва намерена обменять украинского политзаключенного Олега Санцова на главного редактора российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Такое мнение высказал в комментарии руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" , передает .

Он уверен, что если бы не заинтересованность Москвы в возвращении Вышинского, то Путин не разговаривал бы с Порошенко. А так, по его совам, сейчас происходит согласование по данному вопросу.

"Путин хочет обменять Сенцова на Вышинского, чтобы показать, что "мы своих не бросаем и выручаем". Путин демонстрирует Западу, что борется за свободу "журналиста". При этом президент публично называет Сенцова террористом. Если по инициативе Украины раскручивается международная кампания по освобождению Сенцова, то Россия раскручивает тему "незаконно задержанного журналиста Вышинского",- сказал Фесенко.

Как сообщалось, в Кремле рассказали о деталях переговоров президента с Порошенко. Лидеры двух стран подняли тему конфликта на Донбассе и введения миротворцев , на что Путин высказался однозначно.

Также стало известно, что после разговора с Порошенко Путин собрал Совбез , на который созвали главных силовиков страны, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова. Президент проинформировал участников совещания о состоявшемся сегодня телефонном разговоре с президентом Украины. Присутствующие обменялись мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и подняли вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

В то же время на днях у Путина объяснили, почему не хотят менять Сенцова. Пресс-секретарь российского лидера также заверил, что уполномоченные двух стран по правам человека занимаются вопросами удерживаемых лиц.

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