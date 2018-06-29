Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал заявление о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским.

Об этом сообщается в письме, которое со слов Кольченко записали адвокаты Уральской правозащитной группы во время посещения заключенного.

Письмо опубликовала член Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области Татьяна Щур на своей странице в соцсети Facebook, пишет Левый Берег.

«Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника НК-6 Тордова Д.М. о встрече с консулом Украины в. Екатеринбурге Закраевським Г. и уполномоченного по правам человека Украины Денисовой Л., которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии «, — написал Кольченко в письме.

Кольченко рассказал о состоянии своего здоровья. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально. «Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально «, — отметил Кольченко.

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