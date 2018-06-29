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Кольченко попросил о встрече с Денисовой
29.06.2018 13:29
Незаконно удерживаемый в российской колонии Александр Кольченко написал заявление, где потребовал встречи с украинскими консулом и омбудсменом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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