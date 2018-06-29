В на Печерске квартирные воры обчистили апартаменты бывшей супруги главы Коммунистической партии Украины Петра — Светланы , передает со ссылкой на

По данным потерпевшей обокрали ее квартиру в элитном доме на Печерске в Царском селе по улице ул.Старонаводницкая, 13 А. Перечень украденного жена главкоммуниста еще не составила, но когда обращалась в полицию говорила в общем, что украли вещи.

Как в этом доме могла произойти кража — загадка. Внизу дежурит охрана круглосуточно и сразу же звонит хозяину на личный мобильный если кто-то из гостей говорит что идет в такую то квартиру.

Сама бывшая жена в одном из старых интервью подтверждала что зарегистрирована на Печерске.

«Я была очень удивлена, когда получила из Донецка повестку из суда о бракоразводном процессе, хотя мы уже больше десяти лет живем в . Сначала даже ехать не хотела. Но потом с большим трудом взяла билет на поезд: это было практически перед новогодними праздниками. А в Донецке узнала, что судьей в том суде работает дочь двоюродного брата Петра Николаевича, то есть его племянница. Ну, скажите, это порядочно? Благодаря моим ходатайствам в Донецке дело не рассматривали. Зато позже я получила повестку из Днепровского суда . И это при том, что прописаны мы в Печерском районе! Везде сплошная коррупция. Нас с Петром Николаевичем все-таки развели. Еще 29 января», — говорила в интервью газете События Светлана несколько лет назад.

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