Компания Disney показала роботов-акробатов, которые будут выполнять опасные трюки за людей. Видео
29.06.2018 13:30
Компания Disney разрабатывает роботов-акробатов, которые будут
выполнять смертельно опасные трюки вместо людей. Проект назвали
Stuntronics. Над ним работает отделение Disney Imagineering. Роботы
способны ориентироваться в воздухе и корректировать свой полет.
Видео испытаний опубликовано на канале TechCrunch в YouTube.
| Робот-акробат сможет делать смертельно опасные трюки за людей
Скриншот: TechCrunch / YouTube Компания Disney входит в
топ-10 самых дорогих мировых брендов 2018 года по
версии Forbes.видео Видео:
TechCrunch / YouTube.