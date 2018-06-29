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Компания Disney показала роботов-акробатов, которые будут выполнять опасные трюки за людей. Видео
29.06.2018 13:30
Компания Disney разрабатывает роботов-акробатов, которые будут выполнять смертельно опасные трюки вместо людей. Проект назвали Stuntronics. Над ним работает отделение Disney Imagineering. Роботы способны ориентироваться в воздухе и корректировать свой полет. Видео испытаний опубликовано на канале TechCrunch в YouTube.   | Робот-акробат сможет делать смертельно опасные трюки за людей Скриншот: TechCrunch / YouTube Компания Disney входит в топ-10 самых дорогих мировых брендов 2018 года по версии Forbes.видео Видео: TechCrunch / YouTube.

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