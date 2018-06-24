В Украине хотят повысить минималку до 5 тысяч гривен Министерство соцполитики высказало предложение: в 2019 году повысить минимальную заработную плату до 5 тысяч гривен. Насколько это реально?



А вот в Министерстве финансов на это отвечают, что в бюджете даже близко не будет резервов для подобного повышения. В Минфине предлагают оценить все риски, а также проблемы, которые могут возникнуть с ценами, «догоняющими» минималку.



В Минфине также заявлено, что вероятно в следующем году будет найден выход на рубеж в 4100 гривен минимальной зарплаты - и только во второй половине 2019 года. Так что повышения пока, по крайней мере в текущем году, ждать не стоит. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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