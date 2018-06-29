Несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен. Сейчас в битве за этот проект «Газпром» сконцентрировался на том, чтобы получить разрешения от правительств различных стран на транзит российского газа через их территориальные воды и территорию Евросоюза. Но это далеко не единственное препятствие на пути «Северного потока-2».

Об этом в статье для American Interest пишет прежний посол США в Украине Джон Хербст.

За последние 10 месяцев США внесли критически новый фактор в уравнение. В июле 2017 года в ответ на желание президента Дональда Трампа ослабить санкции против России, Конгресс принял закон о еще более жестком давлении на Москву. Документ также требовал составить список членов внутреннего окружения Владимира Путина. Те, кто в него попал, должны были столкнуться с санкциями, если российский президент будет вести себя агрессивно. 6 апреля были введены первые санкции, жертвами которых стали, в частности, олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Это был очень болезненный предупредительный выстрел для московских элит.

Эти санкции сильно осложнили процесс поиска партнеров, готовых действительно вложить деньги в «Северный поток-2». Частично это еще и результат того, как бизнес ведется в современной России. Геополитическая цель «Северного потока-2» заключается в том, чтобы позволить Москве продавать газ Западу без зависимости от ГТС Украины. Сооружение собственной «трубы» в обход украинской системы нанесло бы удар по правительству в Киеве, которое Москва изо всех сил пытается дестабилизировать. Кроме того, Россия смогла бы смело идти в военное наступление против Украины и не бояться, что поставки ее газа в Европу столкнутся с перебоями.

Но Путин также рассчитывает, что «Северный поток-2» позволит ему решить некоторые внутренние проблемы, что усложняет построение системы. Во-первых, он хочет использовать новую «трубу», чтобы вознаградить своих друзей, которые пострадали от санкций Запада. Близкие друзья российского президента Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко уже стали ключевыми подрядчиками в строительстве ГТС. Строительные компании обоих олигархов под санкциями США и ЕС. Это означает, что другие участники «Северного потока-2» будут вынуждены работать с ними на прямую или через фиктивные компании. А это означает столкнуться с риском и самому попасть под санкции.

Во-вторых, Путин пытается использовать западные, особенно американские, санкции для того, чтобы поставить на колени своих же олигархов. Это объясняет, почему «Альфа-Групп» финансирует «Северный поток-2». Она собирается купить одну из пяти крупнейших энергетических компаний в Европе Wintershall, чтобы поддержать проект ГТС в консорциуме с «Газпромом». Помня о недавних санкциях против Дерипаски и Вексельберга, партнеры в «Альфа-Групп» должны были бы понимать риски. Но они не могут проигнорировать волю российского автократа. Если же «Альфа банк» попадет под санкции, западные фирмы могут перехотеть участвовать в построении «Северного потока-2». Потенциальные выгоды от него перечеркивает угроза попасть под санкции Конгресса США.

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