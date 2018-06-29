Власти Ирака казнили 12 приговоренных к смерти боевиков-джихадистов. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Хейдара аль-Абаде, со ссылкой на DW передает .

Как заявили у премьера, приговоры были приведены в исполнение после того, как глава правительства принял соответствующее постановление.

Национальность казненных исламистов не уточнили.

Как добавил издание, в среду, 27 июня, в районе трассы Киркук-Действовала были обнаружены тела восьми сотрудников силовых ведомств Ирака. Ранее в МВД страны сообщили, что они были похищены боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщалось ранее, боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака.

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