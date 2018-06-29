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Призрак Сенцова: напротив Кремля появилась надпись на фатальном мосту (фото)
29.06.2018 13:38
Призрак Сенцова: напротив Кремля появилась надпись на фатальном мосту (фото) По теме:

29 июня в Москве на Большом Москворецькому моста, что располагается прямо напротив Кремля, группа муниципальных депутатов Москвы а также общественные активисты устроили акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, пишет  со ссылкой на .

 

Об этом в своем Twitter сообщила Юлия Галямина, депутат Тимирязиевського района.

Так, напротив Кремля появилась надпись с фамилией украинского режиссера Олега Сенцова. Фамилия Sentsov была написана латиницей и его было составлено из отдельных листов. Также на самом мосту активисты зажгли лампадки.







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