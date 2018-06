Модель Ирина Шейк позировала для французского издания Elle. Шейк показала кадры нового фотосета Фото: irinashayk / Instagram Фото она опубликовала в Instagram. New @ellefr * by @janwelters_official Публикация от irinashayk (@irinashayk) 27 Июн 2018 в 12:59 PDT Публикация от irinashayk (@irinashayk) 27 Июн 2018 в 5:03 PDT New @ellefr * @janwelters_official Публикация от irinashayk (@irinashayk) 28 Июн 2018 в 5:19 PDT С Шейк работал фотограф Ян Вэлтерс.В апреле 2017 года модель Иина Шейк родила дочь.Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. Отец модели имел башкирские корни, был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – учитель музыки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки шейк irinashayk публикация @irinashayk модель Теги: новости