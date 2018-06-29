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Шейк в ковбойском стиле снялась для французского Elle
29.06.2018 13:38
Модель Ирина Шейк позировала для французского издания Elle. Шейк показала кадры нового фотосета Фото: irinashayk / Instagram  Фото она опубликовала в Instagram.

New @ellefr * by @janwelters_official

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 27 Июн 2018 в 12:59 PDT
Публикация от irinashayk (@irinashayk) 27 Июн 2018 в 5:03 PDT

New @ellefr * @janwelters_official

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 28 Июн 2018 в 5:19 PDT
С Шейк работал фотограф Ян Вэлтерс.В апреле 2017 года модель Иина Шейк родила дочь.Ирина Шейк родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области. Отец модели имел башкирские корни, был шахтером, рано умер от болезни легких. Мать Ирины – учитель музыки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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