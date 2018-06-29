Бюро парламентской ассамблеи Совета Европы намерено безотлагательно разработать решение, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.

Об этом пишет издание Европейская Правда по итогам заседания Бюро, которое состоялось в Страсбурге сегодня.

Отмечается, что руководство выделило предложения, которые направлены на возвращение России к работе в ПАСЕ, и поручило регламентному комитету Ассамблеи безотлагательно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

«Обратиться в комитет по вопросам правил, иммунитетов и институциональных вопросов … подготовить к сессии в октябре 2018 доклад по предложениям относительно дополнений и изменений тех Правил ассамблеи, которые касаются подтверждения и оспаривания полномочий и прав национальных делегаций», — говорится в принятом решении.

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