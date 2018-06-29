Гарантии президента России Владимира Путина о доступе украинского омбудсмена к политзаключенным не соблюдаются, это свидетельствует о нарушении законодательства. Об этом на брифинге заявила украинская уполномоченная Людмила Денисова, передает

"Я констатирую невыполнение гарантий президента Путина о беспрепятственном без предварительных условий моем доступе к украинским политзаключенным. Я констатирую несоблюдение со стороны РФ договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров президентов. Я констатирую, что РФ нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательства, блокируя доступ омбудсмена и консулов ​​к политзаключенным", - заявила Денисова.

Также Денисова заявила, что Россия скрывает состояние здоровья украинских заключенных.

Как сообщал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

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