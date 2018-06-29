Летом мы проводим большое количество времени под палящими лучами солнца. Кожа приобретает красивый смуглый оттенок, а в это время организм – заболевания. Давайте разберемся, как уберечь себя от опасности, передает со ссылкой на .

Вопреки поговорке, солнце не всем на планете светит одинаково. В некоторых странах ультрафиолетовое излучение намного сильнее, чем в других. Всемирная организация здравоохранения даже разработала специальный "УФ-индекс", который оценивает интенсивность ультрафиолетового излучения по шкале от 1 до 11. Чем выше показатель, тем опаснее солнце. Любимые многими Греция, Кипр, Вьетнам, Таиланд, Испания и Куба набирают по этому индексу 8–10 единиц. А это значит, что отпуск на этих курортах может быть опасным для здоровья.

Чтобы привезти из путешествия фотографии и сувениры, а не болезни, нужно придерживаться простых правил

1. Носить одежду, максимально прикрывающую тело.

2. Защищать голову при помощи шляпы или панамы.

3. Не забывать про солнцезащитный крем и не выходить на улицу в полуденные часы.

Под влиянием солнечной радиации меланоциты (отвечающие за пигментацию кожи клетки) вырабатывают пигмент, чтобы защитить кожу. Так мы получаем загар. Но УФ-лучи повреждают клетки кожи и их ДНК. Исследователи выяснили, что при сильном ДНК-повреждении меланоциты мутируют в раковые клетки, и начинается формирование опухоли. Сильно упрощая, можно сказать, что здоровая клетка под воздействием солнца "создает" загар, а поврежденная - опухоль.

Не менее значимым фактором, играющим не на пользу здоровью, является перегрев тела, приводящий к повышенному потоотделению и выведению воды и соли из организма. Так же перегрев негативно влияет на кожные покровы. Способствует образованию глубоких морщин, ухудшает цвет и приводит к преждевременному старению.

Солнце может провоцировать самые разные заболевания, и если вы все-таки не убереглись, отнеситесь к первым симптомам внимательно.

Противопоказания

- загар вреден людям с заболеваниями сердца (у них отекают ноги, и появляется чувство тяжести), с повышенным артериальным давлением и туберкулезом. Причем стоит учитывать, что при некоторых разновидностях туберкулеза присутствие на ультрафиолете приводит к прогрессированию заболевания. Солнце может оказать положительный эффект только при туберкулезе костей;

- если ещё не прошел месяц со дня последнего приёма антибиотиков - то лучше на солнце не показываться;

- стоит воздержитесь от загара, если вы недавно проходили курс химиотерапии;

- после приема фотосенсибилизаторов нахождение на ультрафиолетовых лучах чревато гиперпигментацией кожи;

- между ваших родственников есть люди, страдающие от меланом? Если ответ да, то вам стоит опасаться длительного пребывания на отрытом солнце, так как вы входите в группу риска. То есть вы генетически предрасположены к появлению злокачественных образований на кожи;

- людям с заболеваниями соединительной ткани солнце может пойти не на пользу, а загар причинит лишь вред;

- особенно тщательно следить за временем нахождения под ультрафиолетом необходимо людям больным раком;

- страдающим псориазом, перед тем как отправиться на пляж, нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Дело в том, что одни формы этого заболевания можно вылечить при помощи загара, другие напротив могут еще сильнее обостриться и перейти в более серьезную стадию заболевания;

- если вы страдаете патологическими отклонениями функций печени, то у Вас может быть повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам, а вместо пользы загар принесет лишь вред вашему здоровью.

Нужно знать

Ультрафиолетовое облучение может принести вам ряд неприятностей в следующих случаях:

При дерматозе заболевание может усугубиться. Некоторые люди страдают от аллергии на солнечные лучи, даже не подозревая, что она у них есть. При употреблении некоторых фармакологических препаратов и косметики, у людей возникает фотореакция в виде бледных или темно коричневых пятен на коже. Если природа наделила вас веснушками, то от яркого солнца они могут стать гораздо заметнее, а на теле появятся пигментные пятна больших размеров. Если у вас при наступлении теплого времени года или при посещении курорта на коже появляются высыпания красного цвета, то вероятно виной тому ультрафиолет. Черезмерно долгий и частый прием солнечных ванн может приводить к появлению глубоких морщин, от которых практически невозможно избавиться. Ультрафиолетовые лучи способны спровоцировать на коже появление небольших водянистых пузырьков, которые являются признаком аллергии на солнечные лучи. Если в кругу вашей семьи есть или были люди страдающие раком кожи, а так же если вы сами подвержены этому заболеванию, вам ни в коем случае не стоит загорать.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в небольших дозах УФ-излучение полезно для людей и крайне необходимо для выработки витамина D. УФ-излучение также используется для лечения некоторых болезней, таких как рахит, псориаз, экзема и желтуха. Но такое лечение должно проходить под медицинским наблюдением.

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