Проект Libris: Поэзия спасает мир! Год назад петербургский писатель
и композитор Антон Тарасов основал проект Libris, цель которого —
снова сделать поэзию модной и современной.24 июня 2017 года в
России был создан один из наиболее ярких литературно-музыкальных
проектов современности — Libris. Миссия его участников —
популяризировать чтение в наше время. Музыку собственного сочинения
они накладывают на стихотворения разных авторов, чтобы вместе с
необычным звучанием подарить им новую жизнь. Благодаря тщательному
отбору произведений и мастерски сделанной озвучке складывается
глубокий литературный образ, полностью погружающий людей в
атмосферу произведения.За год работы Михаил Исхаков (голос проекта)
озвучил более 30 классических и современных авторов, между которых
классики — Сергей Есенин, Эдуард Асадов, Всеволод Рождественский, а
также современные поэты — Алексей Шмелев, Дмитрий Кравченко и
многие другие. Музыкальное сопровождение к стихотворениям написал
сам основатель проекта, Антон Тарасов. Он утверждает: место для
литературы найдется в жизни каждого человека.В рамках проекта в
Санкт-Петербурге прошло сольное выступление поэта Дмитрия
Кравченко. Также одним из дочерних для Libris стал проект
«СТИХИ.Я», который создан для поиска и организации поэтических
вечеров по-настоящему талантливых современных авторов.Проект
Libris: https://vk.com/libris_tv
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