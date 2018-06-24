|Сразу стали... чемпионы: Слепаков и Шнуров спели новый хит о сборной России (видео)
|24.06.2018 16:20
|
Известный российский шут Семен Слепаков вместе с группой "" и Сергеем Шнуровым выпустил новую песню "Чемпионы", посвященную сборной России по футболу, пишет со ссылкой на .
В произведении актер высмеял манеру болельщиков хвалить команду, которую еще день назад смешивали с грязью.
В тоже время Слепаков и Шнуров иронично советуют футболистам не зазнаваться.
"Будет все теперь иначе, будет все наоборот, пусть, народа вы богаче, будет вас любить народ. Будем бутсы целовать вам, только знайте, чемпионы: стоит разик проиграть вам, сразу станете гандоны", - говорится в произведении.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!
Поделитесь статьей с друзьями