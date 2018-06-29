Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что не хотел бы, чтобы нардепы от Оппозиционного блока Юрий Бойко или Вадим Рабинович возглавили Украину. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Семерак: Я с чистым сердцем поздравлю победителя выборов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Еще год. Очень много времени. В любом случае я с чистым сердцем поздравлю победителя. Но скажу, что в той линейке, которая представлена в социологических опросах, есть политики, против которых я выступаю категорически... Я не воспринимаю Бойко, Рабиновича. Но давайте дождемся бюллетеня и посмотрим, кто в нем окажется. Возможно, там будут очень неожиданные фамилии", – рассказал он.Министр заверил, что он не будет баллотироваться на должность президента."Моя дорога длится с 1990 года по 2018-й. Я сегодня очень доволен работой, которую поручил мне украинский парламент. И надеюсь, что за следующий год добьюсь больших успехов. А дальше – посмотрим, как жизнь будет развиваться", – подытожил Семерак.По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в Верховную Раду могут пройти восемь политсил. Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко проголосовали бы 15,9% опрошенных, которые будут участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%, за действующего президента Петра Порошенко – 8,6%. За Бойко готовы проголосовать 10,5% избирателей, за Рабиновича, – 7,6%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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