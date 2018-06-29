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Семерак: Есть политики, против которых я выступаю категорически. Не воспринимаю Бойко и Рабиновича
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29.06.2018 13:54
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Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил
в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что не
хотел бы, чтобы нардепы от Оппозиционного блока Юрий Бойко или
Вадим Рабинович возглавили Украину. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Семерак: Я с чистым сердцем поздравлю
победителя выборов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Еще год.
Очень много времени. В любом случае я с чистым сердцем поздравлю
победителя. Но скажу, что в той линейке, которая представлена в
социологических опросах, есть политики, против которых я выступаю
категорически... Я не воспринимаю Бойко, Рабиновича. Но
давайте дождемся бюллетеня и посмотрим, кто в нем окажется.
Возможно, там будут очень неожиданные фамилии", – рассказал
он.Министр заверил, что он не будет баллотироваться на должность
президента."Моя дорога длится с 1990 года по 2018-й. Я сегодня
очень доволен работой, которую поручил мне украинский парламент. И
надеюсь, что за следующий год добьюсь больших успехов. А
дальше – посмотрим, как жизнь будет развиваться", –
подытожил Семерак.По данным опроса Социологической группы
"Рейтинг", в Верховную Раду могут пройти восемь политсил.
Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее
воскресенье, за лидера "Батьківщини" Юлию
Тимошенко проголосовали бы 15,9% опрошенных, которые будут
участвовать в выборах и определились с кандидатом, за экс-министра
обороны Украины Анатолия Гриценко – 11,7%, за действующего
президента Петра Порошенко – 8,6%. За Бойко готовы
проголосовать 10,5% избирателей, за Рабиновича, – 7,6%.
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