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Порошенко призывает мир реагировать на заключенных Кремля, как на отравление Скрипача
29.06.2018 13:54
Порошенко призывает мир реагировать на заключенных Кремля, как на отравление Скрипача
Президент выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества
Президент Петр Порошенко призывает международное общество к решительным действиям для освобождения украинских политзаключенных.
Порошенко призывает мир реагировать на заключенных Кремля, как на отравление Скрипача Фото: president.gov.ua

Он выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, что касается украинских узников Кремля".

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери" , - говорится на странице президента в Facebook.

Как известно, бывшего российского шпиона Сергея Скрипача вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в британском городке Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленной в России.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд  подал официальную просьбу  к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера. Однако у президента РФ заявили, что письмо Ягланда  не может служить основанием для помилования Сенцова .

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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