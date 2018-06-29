Президент выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества

Он выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, что касается украинских узников Кремля".

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери" , - говорится на странице президента в Facebook.

Как известно, бывшего российского шпиона Сергея Скрипача вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в британском городке Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленной в России.