|Порошенко призывает мир реагировать на заключенных Кремля, как на отравление Скрипача
|29.06.2018 13:54
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Президент выразил благодарность за сплоченность мирового сообществаПрезидент Петр Порошенко призывает международное общество к решительным действиям для освобождения украинских политзаключенных.
Фото: president.gov.ua
Он выразил благодарность за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, что касается украинских узников Кремля".
"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери" , - говорится на странице президента в Facebook.
Как известно, бывшего российского шпиона Сергея Скрипача вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в британском городке Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленной в России.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера. Однако у президента РФ заявили, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования Сенцова .