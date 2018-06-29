Наконец-то прочитал предложения Арсения Яценюка об изменении Конституции. Разочарован.

Честно говоря, рассчитывал, что финальный вариант от Нарфронта будет нормальным, но увы — он не сильно адекватнее «Конституции от Тимошенко», которую я даже не комментирую.

В «Конституции от Яценюка» есть правильные моменты, но они тонут в куче спорных предложений. В таком виде все это проголосовано не будет.

На мой взгляд, на этом этапе ситуацию могло бы улучшить небольшое количество изменений, не призывающих переосмыслить все и вся. Нужно просто привести основной закон в соответствие с логикой.

А логика нам говорит:

1) Если сфера ответственности президента международка и оборона, то он должен влиять на назначение министров иностранных дел и обороны. То есть, подавать их кандидатуры на утверждение в Раду, как и сейчас.

2) Можно обсуждать должен ли гарант всякого разного подавать кандидатуры:

а) главы СБУ — тут главное, чтобы служба занималась безопасностью, а не кошмарила бизнес, нужно забрать у нее «экономические» полномочия,

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б) Генпрокурора — тут еще в 2016 году были проведены правильные конституционные изменения, и теперь прокуратура будет заниматься только процессуальным руководством (а не самим следствием) и обвинением в суде, хотя некоторые депутаты, которые за это голосовали, почему-то не в курсе.

3) Президент не должен участвовать в назначении «губернаторов». Это не его сфера ответственности.

И вообще, нужно заменить глав ОГА префектами, которые будут следить за решениями органов местной власти и координировать работу подразделений госвласти в области. А местную исполнительную власть должны назначать местные Рады. Да, страшновато, но учиться демократии нужно снизу.

4) Естественно, президенту нужно оставить право вето и роспуска Рады.

А вот кучу прочих малозаметных для избирателей полномочий можно заметно сократить. Это тоже предмет для обсуждения.

5) Ну и чтобы порадовать избирателей, в том числе меня, стоит сократить количество депутатов и срок их полномочий. А также срок полномочий президента и депутатов местных рад.

Итого, получим, что сфера ответственности президента такая, как и предполагается — международка, оборона, нацбезопасность. Исполнительную власть, за пределами этих полномочий, он не осуществляет. Но некоторые возможности по контролю имеет.

Да, вероятно, нам нужен принципиально новый общественный договор. Но не стоит расчитывать, что его инициируют старые политики. Поэтому пока нужно сосредоточиться на небольшом количестве изменений, которые распутают ситуацию с дуализмом власти и сделают «приз», получаемый победителем президентских выборов, заметно меньше.

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