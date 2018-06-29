Сегодня, 28 июня, в полицию поступила информация, что неизвестные сорвали мемориальную доску писателю Ивану Франко, установленную на стене дома по улице Соломии Крушельницкой в центре Львова.

Об этом Украинским Новостям сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, информация об исчезновении памятной доски поступила 28 июня.

Ведется расследование. Франко жил в указанном доме в 1878-1879 годах.

Напомним, ранее блогер Андрей Манчук заявил, что из школьной программы исчезли "Каменяры" Ивана Франко. Он предположил, что писатель оказался слишком левым для Украины.

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