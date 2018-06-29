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Самая сложная ситуация на фронте сложилась в районе Пивденного, на горловском направлении – офицер пресс-центра ООС Бакай
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29.06.2018 14:02
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Оккупанты прибегают к провокациям по всей линии соприкосновения
сторон на Донбассе, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" офицер
пресс-центра операции Объединенных сил Вадим Бакай. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Бакай: Зачастую
активизация боевиков связана с какими-то событиями – это их
своеобразные "поздравления" украинскому народу Фото: Taras Gren /
Facebook "В последние дни самая сложная ситуация на фронте
сложилась в районе Пивденного, на горловском направлении. Но вообще
враг прибегает к провокациям по всей линии соприкосновения сторон
на Донбассе. Хотя это и неудивительно – они постоянно этим
занимаются. Например, несколько дней назад на мариупольском
направлении соперник использовал ствольную артиллерию. В целом
количество обстрелов, может быть, и стало меньше, однако теперь они
более интенсивные. Конечно, такие серьезные обстрелы приводят к
жертвам", – отметил Бакай.Он акцентировал внимание на
активизации снайперов боевиков."Нельзя сказать, что боевики
сконцентрировали свои силы на каком-то конкретном участке
фронта – места обстрелов постоянно меняются. Стоит отметить и
активную работу снайперов противника. Они профессионально выбирают
цели, часто с больших расстояний "снимают" военнослужащих. Они
ведут охоту – долго наблюдают, а потом делают один выстрел
или, как вчера возле Пивденного, работают под прикрытием
диверсионных групп", – подчеркнул собеседник.По его словам,
глобальной эскалации конфликта на Донбассе в настоящее время
нет."Зачастую активизация боевиков связана с какими-то
событиями – это их своеобразные "поздравления" украинскому
народу. Не исключаю, что они могут нарушить и достигнутые в Минске
договоренности о прекращении огня с 1 июля. Такие примеры уже были
раньше. Вполне вероятно, что вчерашние обстрелы боевиков связаны с
Днем Конституции Украины. Но говорить о глобальной эскалации
ситуации на Донбассе не приходится. Противник целенаправленно
поддерживает напряжение в зоне боевых действий", – резюмировал
Бакай.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между
украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле
2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на
Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018
года АТО официально завершилась, вместо нее началась
операция Объединенных сил.Трехсторонняя контактная группа по
урегулированию конфликта договорилась о прекращении огня с 1
июля. Подобные перемирия уже объявлялись несколько раз, но ни
разу не удалось добиться их длительного соблюдения.За последние
сутки боевики 28 раз открывали огонь на Донбассе. В результате
обстрелов погибли четверо украинских военных.Днем ранее оккупанты
открывали огонь из минометов и гранатометов по позициям Вооруженных
сил Украины в Луганской и Донецкой областях, что привело к гибели
трех военнослужащих ВСУ.
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