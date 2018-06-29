Оккупанты прибегают к провокациям по всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" офицер пресс-центра операции Объединенных сил Вадим Бакай. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бакай: Зачастую активизация боевиков связана с какими-то событиями – это их своеобразные "поздравления" украинскому народу Фото: Taras Gren / Facebook "В последние дни самая сложная ситуация на фронте сложилась в районе Пивденного, на горловском направлении. Но вообще враг прибегает к провокациям по всей линии соприкосновения сторон на Донбассе. Хотя это и неудивительно – они постоянно этим занимаются. Например, несколько дней назад на мариупольском направлении соперник использовал ствольную артиллерию. В целом количество обстрелов, может быть, и стало меньше, однако теперь они более интенсивные. Конечно, такие серьезные обстрелы приводят к жертвам", – отметил Бакай.Он акцентировал внимание на активизации снайперов боевиков."Нельзя сказать, что боевики сконцентрировали свои силы на каком-то конкретном участке фронта – места обстрелов постоянно меняются. Стоит отметить и активную работу снайперов противника. Они профессионально выбирают цели, часто с больших расстояний "снимают" военнослужащих. Они ведут охоту – долго наблюдают, а потом делают один выстрел или, как вчера возле Пивденного, работают под прикрытием диверсионных групп", – подчеркнул собеседник.По его словам, глобальной эскалации конфликта на Донбассе в настоящее время нет."Зачастую активизация боевиков связана с какими-то событиями – это их своеобразные "поздравления" украинскому народу. Не исключаю, что они могут нарушить и достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня с 1 июля. Такие примеры уже были раньше. Вполне вероятно, что вчерашние обстрелы боевиков связаны с Днем Конституции Украины. Но говорить о глобальной эскалации ситуации на Донбассе не приходится. Противник целенаправленно поддерживает напряжение в зоне боевых действий", – резюмировал Бакай.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о прекращении огня с 1 июля. Подобные перемирия уже объявлялись несколько раз, но ни разу не удалось добиться их длительного соблюдения.За последние сутки боевики 28 раз открывали огонь на Донбассе. В результате обстрелов погибли четверо украинских военных.Днем ранее оккупанты открывали огонь из минометов и гранатометов по позициям Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, что привело к гибели трех военнослужащих ВСУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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