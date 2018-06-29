|Даша Астафьева опубликовала видео изнурительных тренировок в спортзале
|29.06.2018 14:08
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Популярная украинская певица Даша Астафьева опубликовала новые видео со спортзала на своей странице в Instagram. Звезда показала часть своих изматывающих тренировок.
"Беседа с @krasyuk_fit: "Юра. У меня концерт. Давай не будем!". "Давай, осталось только три подхода по миллион раз... ", - подписала одну из публикаций певица. Видео прокомментировали многие поклонники Даши.
"Даша, какая ты молодец! Ты мотиватор! Благодаря твоему примеру у меня сегодня была первая тренировка в зале", - написала один из пользователей. "Круто. Надо повторить", "Вдохновляешь", "Умничка", "Молодец", - комментируют фанаты.
Как сообщал svodka.net, солистка группы NikitA, известная украинская певица Даша Астафьева опубликовала видеозапись со своего концерта, котрый вызвал восторг в соцсетях.
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