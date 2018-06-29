Популярная украинская певица Даша Астафьева опубликовала новые видео со спортзала на своей странице в Instagram. Звезда показала часть своих изматывающих тренировок.

"Беседа с @krasyuk_fit: "Юра. У меня концерт. Давай не будем!". "Давай, осталось только три подхода по миллион раз... ", - подписала одну из публикаций певица. Видео прокомментировали многие поклонники Даши.

"Даша, какая ты молодец! Ты мотиватор! Благодаря твоему примеру у меня сегодня была первая тренировка в зале", - написала один из пользователей. "Круто. Надо повторить", "Вдохновляешь", "Умничка", "Молодец", - комментируют фанаты.

Как сообщал svodka.net, солистка группы NikitA, известная украинская певица Даша Астафьева опубликовала видеозапись со своего концерта, котрый вызвал восторг в соцсетях.

Беседа с @krasyuk_fit - Юра. У меня концерт. Давай не будем ! - давай, осталось только три подхода по миллион раз... Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 27 Июн 2018 в 9:49 PDT

Наш сегодняшний сетик с @krasyuk_fit Один. Из четырёх!!! Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 27 Июн 2018 в 9:42 PDT

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