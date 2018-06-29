Премьер-министры Польши, Латвии, Эстонии, президент Литвы и глава Европейской комиссии подписали соглашение о включении Балтийских стран в европейскую электроэнергетическую систему. Лидеры Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и глава Европейской комиссии подписали соглашение о единой энергосети Фото: ЕРА Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что синхронизация электроэнергетических сетей позволит обеспечить им энергетическую безопасность и позволит преодолеть барьер в отделении балтийских стран от российской системы, пишет "Радио Польша"."Польша укрепляет электроэнергетическую безопасность балтийских стран. Таким образом мы демонстрируем солидарность с этим регионом и последовательно реализуем нашу стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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