Премьер-министры Польши, Латвии, Эстонии, президент Литвы и глава
Европейской комиссии подписали соглашение о включении Балтийских
стран в европейскую электроэнергетическую систему. Лидеры Польши,
Латвии, Эстонии, Литвы и глава Европейской комиссии подписали
соглашение о единой энергосети Фото: ЕРА Польский премьер-министр
Матеуш Моравецкий заявил, что синхронизация электроэнергетических
сетей позволит обеспечить им энергетическую безопасность и позволит
преодолеть барьер в отделении балтийских стран от российской
системы, пишет "Радио Польша"."Польша укрепляет
электроэнергетическую безопасность балтийских стран. Таким образом
мы демонстрируем солидарность с этим регионом и последовательно
реализуем нашу стра
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