Вы удивитесь, но одними из основных держателей рублевой массы являлись хедж-фонды США. Однако, как я часто писал в последнее время, американский валютный рынок стал быстро сливать контракты на российский рубль.

Так участники биржи Чикаго только за два месяца избавились от 85% имевшихся рублевых контрактов. Всего же из имевшихся в начале мая 17535 фьючерсов и опционов на рубль, на сегодняшний день осталось лишь 2494 контракта.

Явление очень показательное, ведь оно так же ухудшает инвестиционный климат в РФ и снижает приток валюты в страну, стимулируя её отток. Зеркальная ситуация сейчас происходит с турецкой лирой, которая подвержена небывалым инфляционным рискам. Вот только у турецкой лиры нет за плечами мощного экспорта нефти и газа, который бы поддерживал её относительную стабильность.

Хотя, как показывает время, нефть и газ не панацея и апрельская 10% инфляция рубля и никчемный рост ВВП на 1,3% за полгода показали, как хрупка стабильность в стране с нестабильной экономикой. В общем, рубль – валюта будущего!

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