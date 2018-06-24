|Мастер-класс: прическа свидетельницы на свадьбу
|24.06.2018 16:21
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У свидетельницы в день свадьбы и так полно дел, так что иногда совсем не хватает времени, чтобы забежать в салон красоты и сделать прическу у профессионала. Свадебный портал nashasvadba.net предлагает попробовать сделать прическу для свидетельницы самостоятельно.
Прическа на свадьбу hand-made
Если у тебя и ты не знаешь, как их уложить, чтобы смотрелось на торжестве и красиво, и достойно, тогда тебе необходима наша помощь. Все, что нужно, — это запастись терпением, шпильками и красивой заколкой для волос с камушками или просто тканевым цветочком.
Запомни, что должен или гармонировать с цветом наряда свидетельницы, или сочетаться на контрасте.
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