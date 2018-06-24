У свидетельницы в день свадьбы и так полно дел, так что иногда совсем не хватает времени, чтобы забежать в салон красоты и сделать прическу у профессионала. Свадебный портал nashasvadba.net предлагает попробовать сделать прическу для свидетельницы самостоятельно.

Прическа на свадьбу hand-made

Если у тебя и ты не знаешь, как их уложить, чтобы смотрелось на торжестве и красиво, и достойно, тогда тебе необходима наша помощь. Все, что нужно, — это запастись терпением, шпильками и красивой заколкой для волос с камушками или просто тканевым цветочком.

Запомни, что должен или гармонировать с цветом наряда свидетельницы, или сочетаться на контрасте.

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