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Племінниця принцеси Діани прийшла на вечірку у вишуканій сукні (ФОТО)
24.06.2018 14:14
Про Кітті спенсер донедавна знали лише у вузькому колі осіб, хоч дівчина вже давненько "крутиться" у модній індустрії. А все завдяки весіллі принца Гаррі та Меган Маркл, на яке дівчина прийшла у чарівній сукні і привернула увагу фотографів до своєї персони. Всі одразу почали запитувати, що це за красуня, і вияснилось, що то племінниця принцеси Ді.

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer) 20 Чер 2018 р. о 8:54 PDT



Збавляти оберти Кітті не має бажання і на днях знову дала привід говорити про неї.

27-річна Спенсер відвідала вечірку в галереї Serpentine в Лондоні. Захід був організований брендом Bulgari, амбассадором якого з недавніх пір є Кітті.

На дівчині в цей день було максі-плаття з квітковим принтом знову від Dolce & Gabbana, його вартість близько 7700 доларів. Наряд дівчина доповнила ніжно-рожевими босоніжками на високих підборах, сережками з діамантами, лаконічним макіяжем і укладанням.

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