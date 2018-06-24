|Племінниця принцеси Діани прийшла на вечірку у вишуканій сукні (ФОТО)
|24.06.2018 14:14
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Збавляти оберти Кітті не має бажання і на днях знову дала привід говорити про неї.
27-річна Спенсер відвідала вечірку в галереї Serpentine в Лондоні. Захід був організований брендом Bulgari, амбассадором якого з недавніх пір є Кітті.
На дівчині в цей день було максі-плаття з квітковим принтом знову від Dolce & Gabbana, його вартість близько 7700 доларів. Наряд дівчина доповнила ніжно-рожевими босоніжками на високих підборах, сережками з діамантами, лаконічним макіяжем і укладанням.
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