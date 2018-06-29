Российская Федерация пытается силой навязать украинскому заключенному Олегу Сенцову российское гражданство в качестве наказания. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет РБК-Украина.

"Российская Федерация пытается навязать ему (Сенцову, - ред.) силой российское гражданство в качестве наказания. Странный подход. Гражданство должно быть привилегией, а не наказанием", - заявила омбудсмен.

Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на пятницу, 29 июня, в Москве группа муниципальных депутатов и активистов провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова на Большом Москворецком мосту возле Кремля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира