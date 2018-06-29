|Анфіса Чехова відправила сина в елітний табір (ФОТО)
|29.06.2018 14:16
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"Як це виглядає: дітей з 6 до 12 років приводять близько 9-10 ранку і залишають на цілий день до 19.00. Альтернатива школі або дитячому садку на літо. І настільки цікава і приваблива, що Солік в передчутті встав сьогодні дуже швидко, без всяких там: "Ма-а-ам, давай повалятися". Блискавично почистив зуби, заковтнув бутерброд - і через деякий час ми неслися", - каже Анфіса.
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