Противоречивые заявления о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова заставляют думать, что его могут кормить принудительно, отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Денисова пыталась посетить Сенцова в российской колонии Фото: Людмила Денісова / Facebook (архив) "Я констатирую, что Российская Федерация скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Ни к одному из них нет доступа независимых гуманитарных организаций, а также Международного комитета Красного Креста. Мы не знаем правду об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии здоровья [политзаключенного] Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных компонентов. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", – заявила Денисова.Она добавила, что именно следовательно настаивала на доступе к Сенцову, чтобы воочию убедиться в состоянии его здоровья и увидеть, какую медицинскую помощь ему оказывают."От Украины прячут ее граждан. Я обращалась в российский офис Международного комитета Красного Креста с просьбой посетить заключенных. Выражаю глубокое разочарование тем, что мне не удалось встретиться с руководителем офиса и выразить лично это беспокойство", – продолжила украинский омбудсмен.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Утром 28 июня Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова 28 июня после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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