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Денисова: Российская Федерация скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев
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29.06.2018 14:17
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Противоречивые заявления о состоянии здоровья украинского
политзаключенного Олега Сенцова заставляют думать, что его могут
кормить принудительно, отметила украинский омбудсмен Людмила
Денисова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова пыталась посетить Сенцова в российской колонии Фото:
Людмила Денісова / Facebook (архив) "Я констатирую, что Российская
Федерация скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых
украинцев. Ни к одному из них нет доступа независимых гуманитарных
организаций, а также Международного комитета Красного Креста. Мы не
знаем правду об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии
здоровья [политзаключенного] Олега Сенцова заставляют думать, что
его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из
непонятных и неизвестных компонентов. Мы не знаем влияния на
здоровье и психику этой смеси", – заявила Денисова.Она
добавила, что именно следовательно настаивала на доступе к Сенцову,
чтобы воочию убедиться в состоянии его здоровья и увидеть, какую
медицинскую помощь ему оказывают."От Украины прячут ее граждан. Я
обращалась в российский офис Международного комитета Красного
Креста с просьбой посетить заключенных. Выражаю глубокое
разочарование тем, что мне не удалось встретиться с руководителем
офиса и выразить лично это беспокойство", – продолжила
украинский омбудсмен.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил. 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону
обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Утром 28 июня
Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и
планирует встретиться с Сенцовым. Спикер российского
омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что
та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера,
а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее
совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не
планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня
проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в
кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам
всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет
точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А
российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о
"лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады
по правам человека.Москалькова 28 июня после встречи с
Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом
удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие
событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует
большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации
Москальковой о состоянии здоровья Сенцова.
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