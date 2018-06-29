|Раненый в Житомире военный оказался заместителем командующего ДШВ
|29.06.2018 14:24
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Командование десантно-штурмовых войск Украины подтвердило, что раненный накануне в Житомире военный – заместитель командующего ДШВ ВС Украины. Об этом сообщила пресс-служба командования ДШВ ВСУ, передает .
"27 июня в вечернее время в г. Житомир, возле продуктового магазина, получил ножевое ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины полковник Щербань П.Р", – говорится в сообщении.
Сейчас военный находится на лечении, угрозы его жизни нет. По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений Нацполицией г. Житомир проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, в Житомире полиция начала проверку факта ранения военнослужащего.
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