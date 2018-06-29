Слабости и определенные пороки есть у каждого человека, и во многом они влияют на его характер.

Так, кто-то не может ни единого дня прожить без компьютерных игр, кто-то зависим от та, друге не могут обойтись без сигарет. Но, точно, одной из наиболее распространенных вредных привычек является пристрастие к спиртному.

Предрасположенность к пагубным пристрастиям во многом зависит от гороскопа, считают астрологи. предлагает узнать тройку самых пьющих знаков Зодиака, передает .

ТЕЛЕЦ

Тельцы не являются заядлыми выпивохами в обычные дни, однако как только приходят праздники или выходные - они реально могут словно сорваться с цепи. Зачастую первую рюмку с горячительным напитком Телец может опрокинуть совершенно ненавязчиво, и, казалось бы, когда стоит остановиться, под давлением друзей они продолжают выпивать. Иногда - сами того не желая, или боясь обидеть близких. Как самые пьющие знаки Зодиака, Тельцы легко могут поддержать любую компанию и стать истинным "гвоздем программы". Иногда представители знака начинают экспериментировать со спиртными напитками, и тогда уже стоит начинать их останавливать.

ЛЕВ

Представители этого знака Зодиака желают видеть мир исключительно сквозь розовые очки. А вот когда они начинают их хотя на некоторое время снимать - реальность оказывается куда суровее. Чтобы перенести себя обратно в выдуманный идеальный мир, они обращаются к алкоголю. Спиртное способно подарить им чувство безопасности, веселья, а также ликвидировать навязчивое ощущение тревоги. Но это очень опасная игра, которая со временем может перейти в статус привычки. Несмотря на все опасения и предупреждения, Львы понимают, что они - сильные личности и всегда кстати могут остановиться. Правда, если сами этого захотят. Предложение выпить "на посошок" обычно оборачивается несколькими часами посиделок, а на утро они начинают упрекать себя за то, что не сумели "дернуть стоп-кран".

ВОДОЛЕЙ

Водолеям для того, чтобы выпить, повод совершенно не нужен. Он у них мастерски находится каждый день - было бы желание. Иногда может сложиться чувство, что они просто обожают напиваться. При этом не делают этого самостоятельно никогда, но очень умело заставляют пить окружающих. На самом деле, алкоголь для Водолеев - мощный допинг. Опьянение наступает очень быстро и толкает их на подвиги. Как самые пьющие знаки Зодиака, они испытывают интерес и удовольствие от своего состояния. Окружающим стоит относиться с опаской к пьяным Водолеям - они могут и сболтнуть лишнего, и спровоцировать серьезный конфликт.

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