Замглавы МИД РФ Григорий Карасин высказал сожаление в связи с
продлением экономических санкций против России. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В РФ сожалеют по поводу европейских
санкций Фото: ЕРА Карасин отметил, что "можно только сожалеть" о
санкциях.Лидеры стран – членов Европейского союза на саммите в
Брюсселе, который проходит 28–29 июня, договорились на
полгода продлить санкции в отношении РФ за агрессию в
Украине. Решение должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС.
Оно вступит в силу с 1 августа.Европейский союз 12
марта продлил на полгода санкции за агрессию в отношении
Украины, а 18 июня продолжил на год ограничения за аннексию
Крыма.27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил,
что продление европейских экономических санкций против России
"не должно быть автоматическим".
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