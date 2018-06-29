Замглавы МИД РФ Григорий Карасин высказал сожаление в связи с продлением экономических санкций против России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В РФ сожалеют по поводу европейских санкций Фото: ЕРА Карасин отметил, что "можно только сожалеть" о санкциях.Лидеры стран – членов Европейского союза на саммите в Брюсселе, который проходит 28–29 июня, договорились на полгода продлить санкции в отношении РФ за агрессию в Украине. Решение должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа.Европейский союз 12 марта продлил на полгода санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня продолжил на год ограничения за аннексию Крыма.27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что продление европейских экономических санкций против России "не должно быть автоматическим". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки санкций карасин должно замглавы агрессию Теги: мир