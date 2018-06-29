Американский финансист и филантроп Джордж Сорос в мае выступил на заседании Европейского совета по международным отношениям с крайне мрачной речью о будущем ЕС. По словам любимого миллиардера всех конспирологов мира, ЕС угрожают три основных фактора. Первый — рост имущественного расслоения, вызванный политикой жесткой бюджетной экономии. Второй — неконтролируемая миграция из Азии и Африки в без того небогатые Грецию и Италию. И третий — распад ЕС, начавшийся с выхода из него Великобритании.

Сорос, будучи горячим сторонником глобализации и проекта единой Европы, призвал Брюссель немедленно реформироваться, помочь Греции и Италии, а также существенно ограничить миграцию. В противном случае ничего хорошего ждать не следует: “Слова о том, что существование ЕС поставлено под угрозу,— больше не фигура речи, а суровая реальность”.

Как ни странно, озабоченность миллиардера разделяют его идейные оппоненты из нового правительства Италии, собранного из левых и правых популистов. Министр внутренних дел этой страны Маттео Сальвини заявил изданию Der Spiegel, что Евросоюз может быть распущен в течение года. Более того, он пригрозил “пересмотреть” финансовые обязательства своей страны, которая сейчас занимает третье место в мире по объемам госдолга,— Италия должна кредиторам $ 2,3 трлн. Если она откажется платить по своим обязательствам, вся мировая система начнет шататься с опасной амплитудой.

В главных экономических изданиях мира вовсю идет дискуссия о том, кого обвинять в потенциальном развале еврозоны: новое правительство Италии или нежелание Брюсселя и Берлина реформироваться. Стоит отметить, что комиссар ЕС по экономике и финансам Пьер Московиси признал: Италия просто физически не в состоянии сама справиться с долгом и беженцами.

Правительство Италии полностью запретило вход в свои порты судов с африканскими иммигрантами, что тут же повлекло серьезные конфликты с Францией, Мальтой и Испанией. Рим напрасно требует не только распределения уже прибывших людей по всему ЕС, но и создания центров приема этих людей в Африке. В Европе нет единого мнения по этому вопросу, Союз бездействует, из‑за чего Сальвини угрожает его распадом в течение года. “Без реального решения миграционной проблемы Шенгенское соглашение придется похоронить”,— подтвердил серьезность проблемы осторожный источник The Guardian.

В этом смысле многое зависит от позиции Германии. Если Ангела Меркель согласится прекратить прием беженцев и отказаться от европейских ценностей либерализма, границы внутри ЕС могут и не понадобиться. Но для этого немцам придется заглянуть в пропасть и дать ей посмотреть на себя. У многих могут возникнуть очень неприятные ассоциации, если немецкие солдаты начнут собирать в специальных лагерях “неправильных” для Европы людей и гнать их прочь.

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Вероятный антимигрантский союз между Германией, Австрией, Венгрией и Италией вызвал множество разговоров на тему цикличности истории. Не удержался от них и бывший вице-президент США Джо Байден. Выступая в Копенгагене на Саммите демократии, он был мрачен: “Демагоги и шарлатаны подогревают страхи людей так же, как они это делали в 1930 годах”. Еще одно точное наблюдение бывшего вице-президента: процесс идет не только в Европе, но и по всему миру, включая США. Разумеется, он намекал на недавние подвиги президента своей страны.

Дональд Трамп за последние несколько недель разругался со всеми главными союзниками США в мире: с ЕС, Великобританией, Канадой и Японией, объявив экономическую войну пошлин. Одновременно с этим у него вспыхнула любовь к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну. Более того, президент США собирается встретиться с Владимиром Путиным, цель всей карьеры которого — отомстить Западу за распад СССР. Путин хочет отплатить США и Европе той же монетой, добившись развала только, что их связывает. И, похоже, у него получается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с почти паническим обращением, публично призвав Трампа не разрушать Североатлантический альянс. Правда, Трамп вряд ли его услышит: президент США занят “миграционной войной” против демократов в Вашингтоне и подготовкой к встрече с Путиным. НАТО же он в прошлом открыто называл “устаревшей” организацией и грозился урезать ей финансирование.

Понимая это, сразу девять стран ЕС анонсировали создание собственного военного союза — вне рамок НАТО. Эти европейские силы могут стать прообразом будущей организации, если США бросят Альянс на произвол судьбы. В деле спасения западной цивилизации на Трампа надежды мало. Скорее он ее подтолкнет к обрыву, чем оттащит от него.

Ситуация опасная. Под угрозой оказались сразу несколько важнейших институтов Запада — Шенгенское соглашение, еврозона, Европейский союз и даже НАТО. Потеря хотя бы одного способна нанести серьезный удар по нынешнему мироустройству. Гибель всех окажется кошмаром.

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