Народные депутаты не включили в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания законопроекты об изменениях в предвыборное законодательство, которые предусмотрены законопроектами № 5157 и № 5157-1. Как отметил глава Верховной Рады Александр Турчинов, фамилии всех депутатов, которые не голосовали за включение законопроектов №№ 5157 и 5157-1 в повестку дня сегодняшнего заседания, будут напечатаны в газете Голос Украины.

В частности, законопроект № 5157-1 был призван обеспечить реализацию избирательных прав для военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на внеочередных выборах в парламент 26 октября. Для этого предусматривалось включить военнослужащих в уточненные избирательные списки по представлению своих командиров. Кроме того, военнослужащим, которые не смогут проголосовать в специальных помещениях для голосования, участковая избирательная комиссия, должна была обеспечить возможность голосовать по месту пребывания - в воинских частях, базовых лагерях, блокпостах.

В свою очередь, законопроект № 5157 предполагал усиление мер охраны избирательных комиссий, избирательных бюллетеней и другой избирательной документации во время их транспортировки от участковых и окружных избирательных комиссий.

"Когда вы не голосуете за эти законопроекты, по которым эти люди (участники АТО - ред.) смогут голосовать, то они придут в этот зал и проголосуют вместо вас", - заявил с парламентской трибуны народный депутат от ВО Свобода Александр Мирный.

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