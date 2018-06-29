Результаты реформы здравоохранения можно будет увидеть через два-три года. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Обозревателю .

"Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Ульяна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она волонтер, которая приехала сюда работать. У нее непростой характер - просто кремень, для нее нет никаких авторитетов, и следовательно она способна ломать схемы, которые сформировались в этой сфере. Она собрала неплохую команду заместителей, и в департаментах есть сильные люди", - отметил глава Кабинета министров.

Вместе с тем он подчеркнул, что благодаря Супрун начали закупаться препараты у международных компаний, которые изначально "готовятся под Украину".

"Действительно, изменили механизм закупок: вместо закрытого клуба в Украине препараты заказываем в абсолютно прозрачных организациях за рубежом… Сейчас мы закупаем препараты, которые заранее готовятся под Украину. Это - мировая практика. Добавлю, что раньше никогда не определялись потребности, следовательно сначала это происходило несколько хаотично. Сейчас все систематизируется", - пояснил Гройсман.

Также он отметил, что Супрун способна принимать жесткие управленческие решения, и ему такие люди нужны в команде министров.

"На нее можно положиться, а мне это нужно. Ее многие хотят сбить, навязать "своего" министра, через него внедрить новые коррупционные схемы – и опять все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения. И процесс пошел. Уже 9 млн украинцев заключили договоры на обслуживание семейными врачами. Через два-три года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться из стороны в сторону", - резюмировал глава правительства.

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