Пока нет ни одного подтверждения того, что украинский политзаключенный Олег Сенцов имеет российское гражданство. Об на брифинге заявила украинская уполномоченная Вр по правам человека Людмила Денисова, передает

"Ни одного документа, который бы подтверждал, что Олег Сенцов является гражданином РФ на сегодняшний день нет. Нам никто не мог показать ни копию этого паспорта, ни его номер. Он не существует. Сенцов является гражданином Украины", - заявила Денисова.

Также Денисова показала справку из колонии Лабытнанги, в которой указано, что Сенцов является украинским гражданином.

"Справка, согласно которой написано, что в Лабытнанги, в колонию № 8 доставили гражданина Украины - Сенцова, и в личном деле есть паспорт, который был выдан в Украине", - отметила она.

Как сообщал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

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