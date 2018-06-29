Украина ожидает ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Денисова: Это можно сделать очень быстро, если будет политическая воля РФ Фото: Людмила Денісова / Facebook "Мои следующие шаги таковы. Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и США о нарушении международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов [России и Украины Петра Порошенко и Владимира Путина о посещении омбудсменами двух стран политзаключенных]. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам", – заявила Денисова.Она добавила, что призовет комиссара Совета Европы по правам человека посетить украинцев, которых удерживают в тюрьмах России."Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии ООН и ОБСЕ. От России мы ожидаем ответа на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных. Это можно сделать очень быстро, если будет на то политическая воля", – резюмировала украинский омбудсмен.По ее словам, Украина выражает глубокое разочарование тем, что гуманитарная задача омбудсменов РФ и Украины, которые должны были посетить политзаключенных в двух странах, была политизирована и заблокирована."Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинцев из российских тюрем", – добавила украинский омбудсмен.4 апреля Украина в Минске заявила о готовности передать РФ 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных.18 апреля представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что РФ проигнорировала предложения Украины.16 мая представитель РФ в трехсторонней контактной группе в минском переговорном процессе Борис Грызлов сообщил, что РФ поддерживает обмен удерживаемыми лицами в формате "157 на 20". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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