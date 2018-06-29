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Денисова о блокировании Россией допуска к удерживаемым украинцам: Я проинформирую послов стран нормандского формата, ЕС и США
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29.06.2018 14:41
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Украина ожидает ответа от России на предложение разблокировать
процесс освобождения заложников и политзаключенных, заявила
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Денисова: Это можно сделать очень быстро, если будет политическая
воля РФ Фото: Людмила Денісова / Facebook "Мои следующие шаги
таковы. Я проинформирую послов стран нормандского формата,
Европейского Союза и США о нарушении международных конвенций, моего
мандата как омбудсмена, договоренностей президентов [России и
Украины Петра Порошенко и Владимира Путина о посещении омбудсменами
двух стран политзаключенных]. В ближайшее время я посещу Страсбург,
чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о
недопуске ко всем украинским заложникам", – заявила
Денисова.Она добавила, что призовет комиссара Совета Европы по
правам человека посетить украинцев, которых удерживают в тюрьмах
России."Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии ООН
и ОБСЕ. От России мы ожидаем ответа на предложение разблокировать
процесс освобождения заложников и политзаключенных. Это можно
сделать очень быстро, если будет на то политическая воля", –
резюмировала украинский омбудсмен.По ее словам, Украина выражает
глубокое разочарование тем, что гуманитарная задача омбудсменов РФ
и Украины, которые должны были посетить политзаключенных в двух
странах, была политизирована и заблокирована."Мы готовы передать
Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за
подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23
украинцев из российских тюрем", – добавила украинский
омбудсмен.4 апреля Украина в Минске заявила о готовности
передать РФ 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных.18
апреля представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней
контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый
вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что РФ
проигнорировала предложения Украины.16 мая представитель РФ в
трехсторонней контактной группе в минском переговорном процессе
Борис Грызлов сообщил, что РФ поддерживает обмен удерживаемыми
лицами в формате "157 на 20".
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