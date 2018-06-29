Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призывает комиссара Совета Европы по правам человека посетить украинских заложников в России. Об этом она заявила на брифинге, передает

"В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я призывать ее посетить украинцев в тюрьмах РФ. Также я донесу эту информацию в соответствующие миссий ООН и ОБСЕ", - заявила Денисова.

Также украинский омбудсмен проинформирует послов стран нормандского формата, ЕС и США о нарушении законодательства.

"Я проинформирую послов стран нормандского формата, ЕС и США о нарушении РФ международных конвенции, моего мандата, как омбудсмена и договоренностей президентов", - отметила она.

Как сообщал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

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