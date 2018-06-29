«Ихтамнеты»- граждане РФ, участники российско-украинской войны, оккупанты. «Этонемы»- те же граждане РФ, участники российско-украинской войны, участники российско-сирийской войны, оккупанты, международные террористы, сбившие 17 июля 2014 года в районе Тореза (ОРДО) рейс МН-17, самолет «Боинг-777» Малазийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли 298 человек.

Да, Россия все же богатая страна. Вот сколько у нее названий и классификаций. К каждому конфликту, к каждому преступлению, у нее свое отношение и свое название. Правда, вся суть русских «ихтамнетов» и «этонемы» в одном: они убивают, захватывают, сбивают, нарушают моральные и человеческие законы, а потом, кривляясь, гримасничая и паясничая, пытаются избежать ответственности за содеянное, нечленораздельно мыча — «этонемы».

Это не мы! – эту фразу начали в эфире повторять сразу после того, как с места падения рейса МН- 17 коллаборционисты, террористы и русские военные, которых «нет на Донбассе», начали постить фото детских игрушек, вещей, выдававших в сбитом «военном» самолете гражданский рейс.

Это не мы! — написал безумный маньяк Гиркин-Стрелков и еще ряд террористов, причастных к трагедии. Нет, к преступлению! Нужно все называть своими именами.

Сегодня я хочу поговорить именно об этом преступлении. Наверное потому, что информационный эфир опять забит этими русскими «это не мы», «оно само», «Украинатожевиновата».

Даже это преступление, даже эту трагедию русские превратили в фарс, информационную войну, предприняв очередную попытку хотя как-то обвинить или притянуть к преступлению Украину. Поэтому, конечно же, хочется поговорить об этом. Хотя и написано уже много.

Это страшно, то, что произошло. Я с ужасом вспоминаю эти прямые эфиры террористов «мы сбили самолет», «там детские вещи», «это гражданский рейс», «это не мы». Фотографии террористов на обломках. Посты местных жителей «эта тушь оттуда, с самолета». Это был сюр и треш. Пляски на крови. Жажда крови. Тогда в начале войны мы еще удивлялись такому нечеловеческому поведению своих земляков. Сейчас это уже обыденность. Увидено много. Пережито много. От своего разграбленного дома до видео с пытками наших пленных. А еще — сводки от патологоанатомов ОРДЛО. Свои убивают своих. Тогда эти пляски на крови вызывали удивление, непонимание, страх. Сейчас…Тишину в теле. Да, война разделила это т мир на людей и нелюдей. Но это уже привычно и осязаемо. Обыденно.

Мародерничали на месте падения местные «путинвведисты- русскомировцы» (вот вам нравственный облик «народа Донбасса» и русского мира), граждане Украины, заявившие о своей любви к Путину. Это факт! Это их преступление, скажем так, индивидуальное, морально-уголовно-гражданское.

Могли ли мы, как государство, отвечать за неконтролируемую, захваченную русскими боевиками территорию, а тем более за переметнувшихся к Путину предателей, вооруженных до зубов российским военторгом? Нет!

А вот первые комментарии «мы сбили военный самолет» были на странице Гиркина-Стрелкова, который, если кто забыл, гражданин РФ (ихтамнет), взявший на себя открытое руководство русскими военными и местными коллаборционистами-террористами. «Мы сбили»… «Военный»… Фото детских игрушек… «Гражданский»… «Это не мы»…

Об участии русских в российско-украинской войне написано много. Тысячи доказательств. Видео. Пленных. Документов. Свидетельств самих участников террористических формирований. Данные спутников. Фото из соцсетей. Странно, что часто говоря о присутствии на Донбассе русских, их защитники, забывают показать скрины Гиркина и Бородая, которые писали о «мы там есть» и «мы его сбили».

Русские совершили столько международных, внутренних и внешних преступлений, не понеся наказаний, что можно сбиться со счета. Они действительно привыкли к мировой «озабоченности» и толерантности, которая проглотила и Голодомор, и гитлериаду СССР, и Афган, и Чехию, и Чечню, и Абхазию, и… Понесли ли хотя раз русские наказание, заплатили ли по счетам? Нет! Ни репараций, ни санкций, ни хотя бы международного психологическо-морального «ай-яй-яй».

Напав на Украину, русские были на 100% уверены в мировой и европейской толерантности, выражающейся в обыденное «абы не нас».

Для меня лично до сих пор вопрос, был ли русскими сбит МН-17 умышленно или по рассеянности. Меняет ли это суть преступления? Нет, конечно же, нет! Просто это важно, скорее только, для самих русских. Не сейчас. Когда-нибудь, после поражения и репараций, когда их заставят в школах проговаривать каждое свое преступление.

Специально? Тогда русские просчитывали все риски, и делали это умышленно и скорее для того, чтобы обвинить Украину в совершении этого преступления. Ввозили «Бук», вывозили «Бук». Прицеливались! Готовились к информационной атаке. И тут Гиркинское «мы сбили». Преднамеренное убийство! Для каких бы целей русские не сбили мирный пассажирский «Боинг», это все равно преднамеренное убийство.

А если, как говорят, было два рейса, два похожих самолета, и расчет был на то, чтобы сбить российский рейс, и, обвинив Украину в убийстве россиян, начать полномасштабное набег, то цинизм россиян… На тот момент в приграничье стояло столько военной техники, которая круглосуточно шла через КПП «Должанский» Свердловска и КПП «Изварино» Краснодонского района. Мы, живя в оккупации и видя всю эту армаду техники, даже не сомневались в том, что Россия будет реализовывать военное набег в рамках «новороссии» — 8 областей. А русские просто ошиблись самолетом.

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Цинично и умышленно убить! Русских ли, малазийцев, русским без разницы. Опять мы выходим на преднамеренное убийство. То есть все же МН-17 сбили умышленно, но могли спутать рейсы или самолеты. Хотя здесь присутствует и чисто русская рассеянность, более известная нам, как «русский авось», мы имеем дело с преднамеренным убийством, цинично спланированным заранее в Кремле. Поэтому и были первая веселье (получилось задуманное), растерянность (не тот самолет), попытки переложить ответственность (это не мы), так как запахло жаренным. Скорее только, так оно и было.

Знаете, ведь тогда, я еще раз подчеркну, техники из России заходило столько, что все говорило о масштабном вторжении. После того, как в эфире началось «это не мы», «это не тот самолет», а мир затих, содрогнувшись от ужаса, у нас тоже все затихло. Танки, САУ, зенитки, БТРы, Грады, все это просто мертво стояло на дороге, в городах, на улицах. Настолько плотно, что машинам местных жителей негде было ездить. Была какая-то тишина. Паническая тишина. Военные без шевронов сидели на танках и не знали, что им делать. Потом, видимо, поступила команда. Но прошло больше 18 часов тишины. Первыми русские начали выводить «Буки», даже те, которые были в Луганской области, далеко от трагедии. Потом все эти колонны начали выходить из Украины. То есть из Донбасса. Я жила на границе с РФ, в городе Свердловск, Луганской области, это все происходило на моих глазах.

Я уверена, что когда русские осознали, что рейс они сбили не свой, не тот, что планировалось, обвинить Украину в агрессии против граждан России не получается, и вся ситуация попахивает международным скандалом, они вывели войска и изменили стратегию, отказавшись от полномасштабного вторжения.

Я не стратег и не политик, я могу ошибаться. Этот текст — эмоции, слезы женщины, пережившей войну. Но, я видела вход и истерический, панический, частичный выход русских из Донбасса, следовательно я до сих пор уверена, что ангелы МН-17 спасли нас от полномасштабного вторжения. И я их должник! Поэтому я хочу справедливости. За каждого из них. Для каждого из их родных.

То, что на России лежит полная вина, докажут. Я не сомневаюсь. Выкуплены стороной обвинения, потерпевшей стороной (это еще раз показывает духовный облик «народа Донбасса» и коллаборционистов) все улики, вещи с трагичного рейса, осколки, данные расчета «Бука», собраны данные спутников, скрины террористических сайтов, переговоры террористов. Казалось бы, просто остановиться бы России, признать и покаяться, выплатить и поставить памятник погибшим. Но, нет. Трагедия, превращенная в фарс, преступление из которого пытаются, отчаянно пытаются сделать комедию. Нам еще предстоит этот хардкор по-русски. Готовы ли мы к этому морально? Готово ли к этому международное общество? Война будет идти даже в зале суда, и не факт, что Россия будет держать оборону, все идет к тому, что Россия будет нападать, оголтело, нагло, цинично, как только умеет.

Да-да, вы не поверите, но и из этого преступления и суда Россия уже пытается выжать максимальную выгоду. И опять же, выгоду в российско-украинском вопросе. Настолько высока цена. Им не важно, что их накажут за МН-17. Им плевать. Думаю, что они уже готовы не исполнять решения международных судебных инстанций.

Моральные качества россиян?! Ой, не смешите. Их же нигде нет, и это не они. 90% россиян морально и духовно мертвы, и готовы врать в угоду своей стране. Те, кто морально живы, те и так скорбят и ужасаются от преступлений РоSSии.

Цена вопроса в судебном разбирательстве для России, которая уже понимает, что попала – нанести максимальный урон репутации Украины. Утонув, потащить на дно. И здесь все средства хороши. И подмена понятий, и наглая ложь и продажные гниды, и русские вши.

Пока русские и мировая общественность отвлечены мундиалем, а Украина войной, Россия успевает работать на всех фронтах. И это плохо. Плохо, что наши службы так медлительны и не мобильны в вопросах информационной защиты.

Смотрите, что происходит:

«Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности», — сказано в документе, распространенном между журналистов в пресс-центре Евросовета в среду, сообщили СМИ.

«В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв «Боинга» «Малазийских авиалиний» рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика, и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая. Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малазийский «Боинг» был поражен ракетой «земля-воздух» из установки «Бук», стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем «ДНР»). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который , которая дислоцируется в Курске».

То есть все факты налицо — Россия виновна! И мы расслабились. Преступление России и трагедия МН -17 исчезли из информационного поля наших СМИ и дипломатических миссий. А расслабляться возле такого врага опасно.

Все время расследования Россия не упускала шанс вкинуть в информационное пространство Нидерландов «новости от хорошо осведомленных источников», указывающих на «вину» и «сопричастность» Украины в преступлении России. А после этого заявления Евросовета, подводящего Россию к трибуналу, и во все начинаются информационные сатанинские пляски русских.

Россия имеет внутренних союзников в Нидерландах. Да, для меня это тоже открытие, но так сложилась внешнеполитическая карта, что дружить с Россией любят и в Германии, и в Чехии, и в Польше, и в Нидерландах. Нефтедоллары делают свою черную работу. Да и социалисты-коммунисты, оказывается, живут даже в США. И часто, оппозиция к правящей власти в любой стране, тут же находит себе союзников в другой, в России. Международные связи РФ обширны, как и работа вербовщиков, СМИ, дипломатов.

Поэтому все речи политиков и следователей в деле МН -17 «переводятся» и подаются российскими «журналистами» и спецслужбами в нужном им русле, часто слова переводятся недостаточно правильно, искажаются, как искажается смысл сказанного, если сказать мягко. Ну, и «информированные источники», подтвердить или опровергнуть которые довольно сложно.

А мы молчим. Мы уверены в невиновности, это понятно. Но такая информационная расслабленность играет против нас и дает шанс России вкидывать информационный яд, провоцируя общественность к негативному отношению к нашей стране.

Стоит напомнить, как красиво обыграли русские СМИ письмо министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока депутатам нижней палаты парламента. Его « в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности» в момент было подано, как «пока нет», «может быть будут», «Нидерланды ищут». Что мы сделали для защиты информационного поля? Ничего!

Теперь нас обвиняют в шпионаже за нидерландскими следователями. И опять же, ссылаясь на «проверенные источники». Цитирую: « Программа новостей (Нидерланды), ссылаясь на свои «хорошо осведомленные источники», сообщила о масштабной слежке за сотрудниками миссии по расследованию катастрофы «Боинга» малайзийских авиалиний рейса MH17 на Донбассе.

И мы снова молчим. Хотя это нормальная практика, когда спецслужбы ведут наблюдение за «гостями», даже если они официально получили дозволение работать на территории страны. Да еще в условиях войны. Это понятно даже самим голландцам. Но… ложечки нашлись, а осадочек после прочтения таких статей, уверена, в гражданах остается. Нужен ли он нам? Нет!

В глазах голландцев и мирового сообщества, мы, таким образом, привязываемся к убийце-России, ведь сказано, что грубую слежку за следственной группой вела, как Украина, так и Россия. Здесь бы задуматься. Не намекают ли нам в этом «скандале» на свободу передвижения российских спецслужб по территории Украине?

А мы молчим. А ведь страдает наша репутация, и мы, как страна-союзник, заинтересованы и в расследовании, и в сохранении отношений. Вброс со стороны «информированных источников» на руку не только России, но и ее «полезным идиотам» из стран ЕС, которые стараются наполнить нидерландские и мировые СМИ негативом по отношению к Украине и максимально переложить ответственность платежеспособного партнера на , скажем так, не платежеспособного, или же, попросту , выполняя заказ, информационно, морально или ментально (юридически ведь не получается) привязать нас к совершенным Россией преступлениям по факту «они такие же, как Россия».

К сожалению, в мире мы все еще ассоциируемся с постсоветским пространством и «славянской» «братской» Россией. На фоне разгона информации «на Украине гражданская война, Россия здесь ни при чем», Россия убивает несколько зайцев. Используя наше информационное молчание в деле МН 17 и связанных с ним информационных поводах, сеет сомнения в нашей невиновности, убеждая мир, что не все так однозначно в «донбасском вопросе».

Это хитрый и сильный враг. А мы об этом забываем. Как и о том, что информационный фронт существует, так же, как и осторожный и политический.

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