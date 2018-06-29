В Житомире ножом ранили заместителя Десантно-штурмовых войск Украины



В пресс-службе командования ДШВ ВСУ подтвердили, что в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Павел Щербань. Инцидент произошел 27 июня в вечернее время возле продуктового магазина. «В настоящее время офицер находится на лечении, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении. По факту нанесения телесных повреждений полковнику полиция проводит необходимые следственные действия. Ранее об инциденте сообщали СМИ, по их информации, состояние Щербаня было стабильно тяжелым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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