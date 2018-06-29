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Netflix показал тизер нового мультсериала "Разочарование" от создателя "Симпсонов". Видео
29.06.2018 14:49
Американский стриминговий сервис Netflix презентовал первый тизер мультипликационного сериала "Разочарование" от создателя сериала "Симпсоны" Мэтта Гроунинга. Видео разместили на канале Netflix в YouTube. Главная героиня – принцесса Бин, страдающая от алкоголизма. Премьера проекта запланирована на 17 августа 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Главная героиня – принцесса-алкоголичка Скриншот: Netflix / YouTube видео Видео: Netflix / YouTube

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