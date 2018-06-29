Netflix показал тизер нового мультсериала "Разочарование" от создателя "Симпсонов". Видео
29.06.2018 14:49
Американский стриминговий сервис Netflix презентовал первый тизер
мультипликационного сериала "Разочарование" от создателя сериала
"Симпсоны" Мэтта Гроунинга. Видео разместили на канале Netflix в
YouTube. Главная героиня – принцесса Бин, страдающая от
алкоголизма. Премьера проекта запланирована на 17 августа 2018
года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке |
Главная героиня – принцесса-алкоголичка Скриншот: Netflix /
YouTube видео Видео:
Netflix / YouTube