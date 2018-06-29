Во Львове неизвестные уничтожили мемориальную доску украинскому писателю и политическому деятелю Ивану Франко, которая находилась на улице Соломии Крушельницкой. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В мэрии призвали сотрудников правоохранительных органов провести оперативное расследование и наказать виновных. Мемориальную доску восстановят за счет города.

"Хулиганы должны быть наказаны. Все мы осуждаем такие акты вандализма", - сказал замдиректора департамента "Администрация городского мэра" Евгений Бойко.

Известно, что в доме, на котором висела доска, Франко проживал в течение 1878-1879 годов. здание является памятником архитектуры местного значения.

Как сообщал svodka.net ранее, в центре Киева неизвестные испортили рекламные баннеры Лиги чемпионов возле метро "Крещатик". Люди уверены, что виновные останутся безнаказанными.

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