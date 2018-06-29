Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что в связи с ухудшением ситуации со свободой СМИ в Украине с 2015 года украинской власти надо принять план действий по обеспечению безопасности журналистов. Гутьеррес призвал освободить всех задержанных журналистов во всех регионах Украины Фото: Ricardo Gutiérrez / Facebook 26 июня Гутьеррес принимал участие в работе конференции экспертов ОБСЕ в Киеве. Он отметил, что в связи с ухудшением ситуации со свободой СМИ в Украине с 2015 года, украинской власти надо принять план действий по обеспечению безопасности журналистов вместе со всеми заинтересованными сторонами, подключив к его обсуждению филиалы EFJ в Украине, Национальный союз журналистов и Независимый медиа-профсоюз.Глава EFJ напомнил, что Платформа Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов говорила о 37 основных нарушениях свободы СМИ в Украине, в том числе двух убийствах журналистов."В 2015 году мы сообщили об убийстве журналиста Олеся Бузины в Киеве. В 2016 году мы сообщили об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета от взрыва автомобиля. Украинские органы власти все еще не выдвинули никому обвинения и не арестовали никого по подозрению в убийстве Шеремета, но журналисты-расследователи обнаружили, что агент СБУ находился возле дома Шеремета в ночь, когда в его машину заложили взрывчатку", – подчеркнул он.По мнению Гутьерреса безнаказанность за убийства журналистов представляет проблему."Кроме Бузины и Шеремета, все еще открыты дела, связанные с убийствами журналистов: Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия, Александра Кучинского, Андреа Роккелли и Андрея Миронова", – перечислил он.Глава EFJ призвал освободить всех задержанных журналистов во всех регионах Украины, в том числе заложника боевиков на Донбассе Станиславе Асеева, осужденных за сепаратизм на 9 лет в Украине Дмитрия Васильцева и Евгения Тимонина, а также журналиста "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.Гутьеррес осудил инсценирование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко."Мы ожидаем от украинской власти полной прозрачности относительно этой операции. Они еще не объяснили, почему нужно было инсценировать убийство. Зато видно, что Украина сильно подорвала свой авторитет и авторитет журналистов во всем мире. На наш взгляд, это безответственный поступок, но это также неуважение к настоящим жертвам", – подытожил он. https://www.facebook.com/RicardoGutierrezVe/posts/2171815173046529 Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве.18 июня того же года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что убийство раскрыто. По его словам, к совершению этого преступления были причастны участники антитеррористической операции Андрей Медведько и Денис Полищук. Их задержали, позже – арестовали, но в конце 2015 года суд отказался продлевать им домашний арест. И Медведько, и Полищук свое участие в данном преступлении отрицают.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.В сентябре стало известно, что Национальная полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.29 мая правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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