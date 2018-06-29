Неизвестные повредили мемориальную доску известному украинскому писателю и политическому деятелю Ивану Франко во Львове. Об этом сообщил директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

"Мемориальная доска расположена в центре города, на углу улиц Крушельницкой и Каменярей. Это таблица с барельефом с изображением молодого Франко. Именно таблицу неизвестные отбили с мемориальной доски", – рассказал директор музея.

По данному факту Национальная полиция проводит следственные действия.

Тихолоз отметил, что музей будет настаивать на восстановлении мемориальной доски.

"Эта таблица не является ни в нашей собственности, ни под нашей защитой. Мы как музей будем отстаивать необходимость ее восстановления", – отметил директор.

Он рассказал, что в квартире дома, на фасаде которого расположена мемориальная доска, Иван Франко жил в течение 1878-1880 годов вместе со своим приятелем Михаилом Павликом. Там издавался журнал "Общественный друг", а также там Франко написал свой известный стих "Каменяри".

Как сообщила пресс-служба Львовского городского совета, мемориальная доска будет восстановлена ​​на средства города.

Напомним, в городе Доброполье Донецкой области неизвестные разбили памятник воину АТО Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево.

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