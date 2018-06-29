Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что у заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова есть российский паспорт. При этом российская сторона не может предоставить ни копию, ни номер такого документа, сказала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Денисова: РФ признает, что Сенцов является гражданином Украины Фото: nfront.org.ua "Безусловно, РФ признает, что Сенцов является гражданином Украины", – сказала она.В подтверждение омбудсмен предоставила документ, в котором сообщается, что "в колонию №8 города Лабытнаги доставили гражданина республики Украина Олега Геннадиевича Сенцова". В личном деле режиссера есть украинский паспорт с номером и датой выдачи."Ни одного документа, который бы подтверждал, что Сенцов является гражданином РФ, не существует. Нам никто не смог предоставить ни копию, ни номер такого документа. Такого документа вообще не существует", – заявила Денисова. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. При этом, омбудсмен несколько раз питалась попасть к Сенцову. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Денисова не сможет без нее посетить Сенцова, так как режиссер имеет российский паспорт, за который лично расписывался. А согласно российскому законодательству украинский омбудсмен не может самостоятельно посещать граждан РФ.Утром 28 июня Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова 28 июня после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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