Российская Федерация скрывает реальное состояние здоровья незаконно удерживаемых граждан Украины.

Как передает агентство УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Я констатирую, что РФ скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Ни к одному из них нет доступа независимых гуманитарных организаций, а также Международного комитета Красного Креста. Мы не знаем правды об их здоровье», — сказала она.

«Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить, и давать смесь, состоящую из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси. Именно следовательно я настаивала на доступе к Олегу, чтобы воочию понять его состояние здоровья и какую медицинскую помощь ему оказывают», — отметила Денисова.

Омбудсмен заявила, что «от Украины прячут ее граждан».

Она также добавила, что очень разочарована тем, что ей не удалось встретиться с руководителем российского офиса МККК.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира