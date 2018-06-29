Украина готова провести обмен пленными с российской стороной по формуле "23 на 23". Такое заявление сделала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в этом нам отказывает Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - заявила украинскй омбудсмен.

Вместе с тем она выразила обеспокоенность тем, что РФ заблокировала визит к украинским политзаключенным гуманитарной миссии омбудсменов.

Как сообщал svodka.net ранее, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Российская Федерация пытается силой навязать украинскому заключенному Олегу Сенцову российское гражданство в качестве наказания.

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