Украина готова передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в нашей стране за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия и обмен на 23 украинский с российских тюрем. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, со ссылкой на пресс-службу уполномоченного сообщает .

"Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинский с российских тюрем", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова призывает комиссара Совета Европы по правам человека посетить украинских заложников в России .

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